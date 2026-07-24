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Фахівець підписав чотирирічний контракт.

Німецький футбольний союз на своєму офіційному сайті оголосив про призначення нового головного тренера збірної Німеччини, яким став Юрген Клопп.

Угода з 59-річним фахівцем розрахована до 2030 року. У тренерський штаб Юргена увійдуть Петер Гравіц, Пеп Лейндерс та Свен Бендер.

На своєму новому місці Клопп замінить Юліана Нагельсманна, який залишив національну команду після вильоту в 1/16 фіналу ЧС-2026 від Парагвая в серії пенальті.

Також наголошується, що свою роботу Юрген розпочне виконувати з 15 серпня 2026 року.

Останнім місцем роботи Клоппа був Ліверпуль, з якого він пішов влітку 2024 року. З того часу він працював головою глобального розвитку футбольного напрямку у структурі Red Bull.

Також додамо, що свій перший матч під керівництвом Клоппа Німеччина проведе проти Нідерландів у першому турі Ліги націй-2026/27. Гра запланована на 24 вересня.