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Коуч львівської команди поділився своїми думками після стартового туру УПЛ.

Головний тренер львівських Карпат Франсіско Фернандес прокоментував перемогу своєї команди у матчі стартового туру УПЛ проти Кривбаса (4:1).

"Я вважаю, що ми не надто добре увійшли в гру. Це характерно для перших офіційних матчів. Це звична ситуація, коли у гравців виникають своєрідні сумніви. Тим не менш, попри якісну підготовку і хороші матчі, які ми зіграли перед сезоном, у першій половині сьогоднішнього поєдинку ми не дуже комфортно себе почували, були занадто розкритими і суперник користався цими моментами у перехідних фазах. Ми знали, що їхньою сильною стороною є виходи у швидкі контратаки.

Після пропущеного гола ми стали грати краще. Також варто відзначити, що були два очевидні пенальті, але втрутився VAR і вже розставив все по місцях. Гадаю, що після того, як ми зрівняли рахунок, то почували себе більш комфортно. Ми діяли спокійніше з м’ячем і змогли скористатися вільними зонами, які для нас залишав суперник. Загалом я дуже задоволений результатом і тим, як ми почали чемпіонат.

Нещодавно я вже казав, що наш склад не до кінця сформований, тож ми не можемо говорити про довгострокові цілі. Тому що суперники теж доукомплектовують свої склади. Ми маємо належним чином підготуватися до наступних поєдинків, скористатися цією впевненістю, яку нам дає ця перемога. Наразі я концентруюсь на тому, щоб ми рухались від гри до гри. Коли буде повністю сформований склад, ми зможемо говорити про якісь інші цілі.

Звісно, ми працюємо з Яном Костенком. Він може епізодично виходити на позиції форварда в певних моментах, коли у нас є простір. Оскільки Ян швидкий футболіст та шукає вільні зони. Водночас ми потребуємо нападника іншого профайлу, якщо хочемо ставити перед собою вищі цілі. Однозначно, ми ставимо за мету підсилити цю позицію та деякі інші", — наводить слова Фернандеса прес-служба клубу.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Кривбас — Карпати.