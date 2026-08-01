Україна

Хавбек "гірників" поділився своїми очікуваннями перед стартом нового сезону.

Півзахисник донецького Шахтаря Єгор Назарина прокоментував майбутній старт сезону в українській Прем'єр-лізі.

"Збори були дуже інтенсивними: багато працювали, багато бігали, заклали хороший фундамент перед сезоном. Розуміємо, що цей чемпіонат буде ще складнішим, ніж попередній, тому готувалися дуже серйозно. А наскільки ми готові, покаже вже перший офіційний матч. Водночас, вважаю, ще є над чим працювати – як фізично, так і психологічно. Але для цього є час, ми продовжуємо вдосконалюватися.

Не сказав би, що щось здивувало, адже це треті збори під керівництвом Арди Турана, тому я добре розумію його вимоги та підхід до роботи. Хіба що останній контрольний матч був незвичним. Ми грали проти дуже сильного суперника в атмосфері, що нагадувала поєдинок Ліги чемпіонів: повний стадіон, майже 45 тисяч уболівальників, які підтримували суперника. Думаю, тренерський штаб спеціально організував нам такий досвід, щоб підготувати до матчів Ліги чемпіонів, де доведеться виступати в подібній атмосфері. Було дуже цікаво відчути цей тиск і зіграти за таких умов.

Чого очікую від старту в чемпіонаті? Насамперед хорошої гри в нашому виконанні та позитивного результату. Старт сезону завжди дуже важливий, тому хочемо розпочати чемпіонат із перемоги й здобути перші три очки. Крім того, уже скучили за вболівальниками, з нетерпінням чекаємо зустрічі з ними на стадіоні.

Якщо говорити про особисті цілі, то передусім хочу якомога більше допомагати Шахтарю своєю грою. Але для мене на першому місці завжди командні завдання. Наша головна мета – виграти чемпіонат України. Також попереду Ліга чемпіонів, де хочемо вийти до плейоф і пройти якнайдалі. І, звісно, Кубок України. Минулого сезону нам не вдалося його виграти, тому цього року зробимо все можливе, щоб здобути цей трофей", — наводить слова Назарини прес-служба клубу.

Нагадаємо, свій перший матч у сезоні УПЛ Шахтар проведе проти Кудрівки – гра запланована на понеділок, 3 серпня, о 18:00.