Україна

21-річний український захисник з європейським досвідом поповнив лави пивоварів та виступатиме під 78-м номером.

Київська Оболонь продовжує активну трансферну кампанію напередодні нового сезону. Клуб офіційно оголосив про підписання повноцінного контракту з 21-річним захисником Владиславом Скригуном, який став вже восьмим літнім новачком столичної команди.

Владислав не є чужим для київського футболу — він вихованець столичного футбольного закладу Зміна-Оболонь, а також академії донецького Шахтаря. Свою професійну кар'єру молодий гравець будував виключно за кордоном, де встиг здобути цінний ігровий досвід у кількох європейських чемпіонатах.

До переходу в Оболонь Скригун захищав кольори таких клубів: Карвіна Б (Чехія) та РФШ-2 (Латвія). Останнім місцем роботи захисника став польський клуб Карконоше Єленя-Гура, який виступає у третій лізі країни. У минулому сезоні українець провів за цю команду 11 офіційних поєдинків, записавши до свого активу одну результативну передачу.

Після періоду виступів у Чехії, Латвії та Польщі Владислав вирішив повернутися в Україну, щоб закріпитися на рівні вітчизняного футболу та підсилити захисну ланку пивоварів. Вже відомо, що на поле у складі київської команди він виходитиме у футболці з 78-м ігровим номером