Команда Франа Фернандеса пропустила першою, але потім видала те, що не вдавалось жодного разу в минулому сезоні.
Кривбас — Карпати, фото УПЛ
01 серпня 2026, 15:56
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
Кривбас — Карпати 1:4
Голи: Юрчец, 22 (пен.) — Чачуа, 45+3 (пен.), Бабогло, 57, Костенко, 65, Вантух, 72
Кривбас: Кемкін — Юрчец, Вілівальд, Джонс (Мпанзу, 74), Бекавац — Джовані, Наві, Я. Шевченко (Підгурський, 74) — Сек (Боржес, 74), Сатчвелл (Машаду, 63), Каменський (Мулик, 63).
Карпати: Марченко — Мірошніченко, Бабогло, Стецьков, Р. Лях — Чачуа (Педрозу, 89), Ерікі (Сапуга, 89), Моха (Фелліпе, 67) — Алькайн (Шах, 86), Костенко, Русин (Вантух, 67).
Попередження: Сатчвелл — Русин, Ерікі