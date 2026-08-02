Англія

Півзахисник Манчестер Сіті зізнався, що важко пережив невиклик до збірної Англії, але налаштований повернути довіру своїми виступами.

Півзахисник Манчестер Сіті Філ Фоден розповів про емоції після того, як не потрапив до заявки збірної Англії на чемпіонат світу-2026.

26-річний хавбек визнав, що пропуск мундіалю став для нього серйозним ударом. Фоден зазначив, що йому було складно спостерігати за виступами національної команди, перебуваючи поза турніром.

"Було боляче, особливо коли я дивився матчі та чув гімн. Я дивився одну гру в місцевому пабі — це було важко, хоча всі навколо раділи", — сказав Фоден.

За словами футболіста, він мав непоганий початок сезону, але згодом зіткнувся зі спадом форми. При цьому хавбек вважає, що частина критики на його адресу була надмірною.

"Я хочу довести людям, що вони помиляються", — наголосив гравець Манчестер Сіті.

Фоден також розповів, що новий контракт із клубом, який діє до 2031 року, додає йому впевненості. Англієць підкреслив, що не думав про зміну команди, адже пов’язаний із Манчестер Сіті з дитинства.

"Я ніколи не думав про відхід з клубу, я тут із чотирьох років", — зазначив Фоден.

Тепер півзахисник має намір знову стати одним із ключових футболістів команди та повернутися до складу збірної Англії.