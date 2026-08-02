Італія

Грек виступатиме за "вовків" до літа 2031 року.

Рома на своєму офіційному сайті оголосила про підписання контракту з центральним захисником Вольфсбурга Костантіносом Кулієракісом.

Угода з 22-річним греком розрахована до літа 2031 року.

За інформацією ЗМІ, сума трансферу становила 17 мільйонів євро плюс бонусні виплати. Також німецький клуб отримає близько 20% від суми майбутнього продажу гравця.

Минулого сезону Кулієракіс провів 33 матчі, в яких забив чотири м'ячі та віддав одну гольову передачу.

Раніше повідомлялося, що Рома готує 25 мільйонів євро за таланта Феєнорда.