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  • Україна

    01 серпня 2026, 19:00

    Харків — Верес 1:0 Відео голів та огляд матчу 01.08.2026

    Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату України, який відбувся 1 серпня 2026 року.

    Харків — Верес, ФК Харків
    Харків — Верес, ФК Харків 01 серпня 2026, 19:00

    У матчі чемпіонату України-2026/27 на стадіоні Лівий Берег Харків мінімально здолав Верес. 

    З самого початку поєдинку та до його кінця Харків володів ініціативою, але м'яч не хотів йти у ворота. На рамці гарно грав Валентин Горох. В кінці матчу, гол все таки відбувся. На 90 хвилині поєднку відзначився Рамік Гаджиєв та приніс перемогу своїй команді. 

    Харків в понеділок, 10 серпня поїде гостювати до Полісся. Верес в неділю, 9 серпня прийматимуть Динамо. 

    До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Харків — Верес у рамках першого туру української Прем'єр-ліги-2026/27:

     

    Харків — Верес 1:0
    Гол: Гаджиєв, 90

    Харків: Єрмаков — Крупський, Павлюк, Шабанов, Мартинюк (Смоляков, 78) — Яцик, Калюжний, Профіні (Ітодо, 60) — Кастільйо (Забергджа, 59), Парако, Рашиця (Гаджиєв, 78).

    Верес: Горох — Стамуліс, Чечер, Вовченко, Сміян — Харатін, Баран (Нійо, 67) — Шарай (Протасевич, 87), Гонсалвеш (Баїя, 71) — Блер (Воллі, 67), Фабрісіо.

    Попередження: Крупський — Баран, Сміян

    Тимофій Тищенко

    Тимофій Тищенко

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