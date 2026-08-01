Харків — Верес 1:0 Відео голів та огляд матчу 01.08.2026

Україна

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату України, який відбувся 1 серпня 2026 року.

У матчі чемпіонату України-2026/27 на стадіоні Лівий Берег Харків мінімально здолав Верес.

З самого початку поєдинку та до його кінця Харків володів ініціативою, але м'яч не хотів йти у ворота. На рамці гарно грав Валентин Горох. В кінці матчу, гол все таки відбувся. На 90 хвилині поєднку відзначився Рамік Гаджиєв та приніс перемогу своїй команді.

Харків в понеділок, 10 серпня поїде гостювати до Полісся. Верес в неділю, 9 серпня прийматимуть Динамо.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Харків — Верес у рамках першого туру української Прем'єр-ліги-2026/27: