Харків — Верес 1:0 Відео голів та огляд матчу 01.08.2026

З самого початку поєдинку та до його кінця Харків володів ініціативою, але м'яч не хотів йти у ворота. На рамці гарно грав Валентин Горох. В кінці матчу, гол все таки відбувся. На 90 хвилині поєднку відзначився Рамік Гаджиєв та приніс перемогу своїй команді.
Харків в понеділок, 10 серпня поїде гостювати до Полісся. Верес в неділю, 9 серпня прийматимуть Динамо.
Харків — Верес 1:0
Гол: Гаджиєв, 90
Харків: Єрмаков — Крупський, Павлюк, Шабанов, Мартинюк (Смоляков, 78) — Яцик, Калюжний, Профіні (Ітодо, 60) — Кастільйо (Забергджа, 59), Парако, Рашиця (Гаджиєв, 78).
Верес: Горох — Стамуліс, Чечер, Вовченко, Сміян — Харатін, Баран (Нійо, 67) — Шарай (Протасевич, 87), Гонсалвеш (Баїя, 71) — Блер (Воллі, 67), Фабрісіо.
Попередження: Крупський — Баран, Сміян