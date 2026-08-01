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Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату України, який відбувся 1 серпня 2026 року.

У матчі чемпіонату України-2026/27 на стадіоні Гірник в Кривому Розі Кривбас розгромно поступився Карпатам.

В першій половині першого тайму Кривбас вийшов вперед. Пенальті реалізуав Ян Юрчез. Втім гості теж реалізували свій пенальті під кінець першого тайму, відзначився Амбросій Чачуа. В другому таймі Карпати забили другий, Владислав Бабогло відзначився, після забив Ян Костенко третій, а крапку в зустрічі поставив новачок Роман Вантух.

Кривбас в неділю, 9 серпня гостюватиме у Зорі. Карпати в понеділок, 10 червня прийматимуть ЛНЗ.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Кривбас — Карпати у рамках першого туру української Прем'єр-ліги-2026/27:

Кривбас — Карпати 1:4



Юрчец, 22 (пен.) — Чачуа, 45+3 (пен.), Бабогло, 57, Костенко, 65, Вантух, 72

Кривбас: Кемкін — Юрчец, Вілівальд, Джонс (Мпанзу, 74), Бекавац — Джовані, Наві, Я. Шевченко (Підгурський, 74) — Сек (Боржес, 74), Сатчвелл (Машаду, 63), Каменський (Мулик, 63).

Карпати: Марченко — Мірошніченко, Бабогло, Стецьков, Р. Лях — Чачуа (Педрозу, 89), Ерікі (Сапуга, 89), Моха (Фелліпе, 67) — Алькайн (Шах, 86), Костенко, Русин (Вантух, 67).

Попередження: Сатчвелл — Русин, Ерікі