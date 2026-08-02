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Коуч харківської команди поділився своїми думками після старту нового сезону в УПЛ.

Головний тренер Харкова Младен Бартулович прокоментував перемогу своєї команди у матчі стартового туру УПЛ проти Вереса (1:0).

"Вітаю наш футбольний клуб із першою історичною перемогою під новою назвою. Це наша перша офіційна перемога. Вітаю всіх уболівальників і працівників клубу. Перший тур завжди важкий. Ми розуміли, що буде непроста гра, адже у хлопців була певна нервозність. Верес дуже добре налаштувався на матч і зіграв. Нам дуже важко давався цей поєдинок, але вважаю, що ми заслужено перемогли. Тиснули на Верес, мали нагоди забити раніше. Дуже раді, що хлопці, які вийшли на заміну, додали темпу, а Рамік забив гол. Радіємо за нього, адже це дуже важливий гол, який додасть йому впевненості в майбутньому.

Гра Кастільо на фланзі, а не в центрі і яку роль мав грати Яцик? Щодо Кастільо, відразу скажу, що таким був план. Тактично він заходив у центр, Ілля піднімався вище, шукав м'яч між лініями, адже у Вереса є простір, який потрібно було використовувати. Що стосується Яцика, то він мав завдання шукати передачі між лініями та продовжувати гру вперед. Звісно,"Верес добре закривав центр, але коли суперник перекривав центральну зону, ми грали через фланги. Готувалися до Вереса, і саме таким був план на гру.

Щодо Єрмакова, то він лише тиждень працює з нами. Ми ухвалили рішення поставити його у склад і, вважаю, вгадали. Він якісний воротар і сьогодні це показав. Якщо команда зіграла на нуль, значить ми все зробили правильно. Що стосується Парако, ми його знали. Він також провів збори, як і Профіні та Яцик пройшли збори разом із нами, тому між хлопцями вже є взаємодія. Вони дуже швидко розуміють, чого ми від них хочемо. До нас також приєднався Смоляков. Вважаю, що в нього не виникне проблем з адаптацією. Він теж добре провів сьогодні ті 15-20 хвилин, які отримав, і додав активності.

У другому колі минулого сезону також було багато матчів, у яких команди закривалися проти нас. У нас не завжди виходило розкривати цей автобус, як ви, журналісти, любите говорити. Звісно, ми багато над цим працюємо. Вважаю, що хлопці, які до нас приєдналися, допоможуть нам якісніше діяти в таких матчах.

Клуб завжди працює над підсиленням команди. Протягом цього місяця будемо дивитися, чи потрібно нам ще когось шукати. Звісно, я задоволений тим, як укомплектована команда. Є хороша конкуренція, особливо в лінії атаки. У нас є різнопланові нападники — Ітодо та Парако. Ітодо потрібно ще трохи набрати форму, адже він не був із нами на зборах. Але я впевнений, що з кожним матчем він також додаватиме", — наводить слова Бартуловича прес-служба клубу.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Харків — Верес.