Україна

Football.ua представляє прев’ю матчу чемпіонату України, який відбудеться 2 серпня та розпочнеться о 13:00.

У рамках першого туру української Прем'єр-ліги-2026/27 у Одесі Чорноморець зіграє домашній матч проти житомирського Полісся.

ЧОРНОМОРЕЦЬ — ПОЛІССЯ

НЕДІЛЯ, 2 СЕРПНЯ, 13:00. ЧОРНОМОРЕЦЬ, ОДЕСА. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — АНДРІЙ КОВАЛЕНКО (ПОЛТАВА). ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА UPL.TV

"Елітний" дивізіон із командою з Одеси та без неї — дві великі різниці, як сказали б у цьому дуже атмосферному місті. Тож повернення "моряків" до УПЛ є справді важливою подією, але одразу ж колектив Романа Григорчука зіштовхнеться із серйозним викликом. До речі, тренера Чорноморця також можна привітати з поверненням до нашого чемпіонату.

І вже першим суперником одеситів буде житомирське Полісся, яке почало для себе кампанію ще тиждень тому, коли зіграло перший матч проти данського Копенгагена (3:3), а потім поступилось на полі суперників (1:2), через що завершило єврокубковий сезон уже на першому ж опоненті в кваліфікації Ліги конференцій УЄФА. Але навряд чи когось здивував такий підсумок цієї дуелі, а радше багато хто відзначав, що "вовки" дали цілком гідний бій суперникам, проте досвід і цього разу взяв своє.

Тож тепер у Полісся залишається чемпіонат та Кубок, у яких керівництво клубу поставило максимально чітке завдання — перемоги в обох турнірах. Над цим команда Ротаня тепер буде працювати достатньо ретельно, хоча календар на страті сезону в неї такий, що буде легко десь розгубити залікові бали. Навіть Чорноморець здатен зачепитись за бажаний для нього результат, адже не треба забувати, що нехай житомиряни й грали в середу, а не четвер, проте й не переносили свій стартовий матч у чемпіонаті, як це зробило Динамо.

Самі ж "моряки" при цьому виглядають як колектив, який буде чіплятись за результат у кожному матчі, доки на це вистачатиме сил. Непогані трансфери вдалось здійснити команді Григорчука після повернення до "елітного" дивізіону, і якщо вже вклались у підписання Сергія Корнійчука з того-таки Полісся та Даниїла Алефіренка з Колоса на загальну суму в майже пів мільйона євро, то це щось таки значить. Певна річ, із можливостями житомирян ці цифри й поруч не можуть стояти.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Зоря: Аніагбосо — Клименко, Жаржу, Кльоц, Корнійчук — Фарасєєнко, Курко, Авагімян, Алефіренко — Хома, Попов.

Колос: Бущан — Крушинський, Майсурадзе, Чоботенко, Михайліченко — Федор, Бабенко — Андраде, Андрієвський, Назаренко — Краснопір.

ЦІКАВІ ФАКТИ

- Чорноморець не перемагав в УПЛ чотири гри поспіль: дві нічиїх, дві поразки;

- Полісся не перемагало в чемпіонаті в двох останніх зустрічах: нічия та поразка;

- Чорноморець за Григорчука може забити 100 домашній гол в УПЛ — ще два голи;

- Руслан Ротань може здобути 50 перемогу в чемпіонаті в якості тренера;

- Роман Григорчук може програти 90 матч в якості тренера УПЛ;

- 25 гол в чемпіонаті може забити Олександр Назаренко, 20 — Ігор Краснопір, 10 — Максим Брагару та Владислав Велетень (усі — Полісся);

- Полісся може провести 20 безгольовий матч в УПЛ, 10 з яких будуть гостьовими.

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