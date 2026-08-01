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Ванесса Голд підтвердила наміри передати 25% акцій клубу новим інвесторам, проте інший впливовий акціонер погрожує заблокувати угоду, посилаючись на переважне право викупу.

Лондонський «Вест Гем Юнайтед», який готується до старту сезону в Чемпіоншипі після болісного вильоту з Прем'єр-ліги, опинився в центрі корпоративної війни.

Ванесса Голд, донька покійного співвласника клубу Девіда Голда, офіційно підтвердила план продажу родинної частки акцій (25%) консорціуму під керівництвом колишньої співвласниці «Ньюкасла» Аманди Стейвлі. До складу консорціуму також входить чоловік Стейвлі, Мехрдад Годуссі. Угода укладається спільно з PCP Capital Partners та Ashland Forest Capital Partners.

У своїй офіційній заяві Ванесса Голд наголосила, що прагне прозорості перед уболівальниками, хоча юридичний процес ще не завершено.

"Моєю амбіцією протягом усього цього процесу було забезпечити клуб належним керівництвом та відповідальністю, щоб Вест Гем міг реалізувати свій потенціал і повернутися на своє законне місце в Прем'єр-лізі. Аманда Стейвлі, Мехрдад Годуссі та PCP Capital Partners принесуть глибокий досвід та розуміння того, що потрібно для успішного керівництва футбольним клубом", — заявила Голд.

Нагадаємо, що Стейвлі та Годуссі мають серйозний досвід в англійському футболі: з 2021 по 2024 рік вони були акціонерами Ньюкасл Юнайтед і відіграли ключову роль у придбанні клубу Державним інвестиційним фондом Саудівської Аравії.

Новина про продаж викликала різку реакцію з боку іншого великого акціонера — чеського мільярдера Даніеля Кретинського. Його група наразі володіє 27% акцій і ще на початку літа вела переговори про викуп частки родини Голд. Тоді очікувалося, що пакет Кретинського зросте до 43%, що зробило б його найбільшим акціонером, випередивши Девіда Саллівана (38,8%).

Проте та угода несподівано зірвалася. Речник Кретинського розкритикував сьогоднішню заяву Ванесси Голд, зазначивши, що їхній попередній червневий меморандум забезпечував клубу стабільність, завдяки якій, зокрема, капітан команди Джаррод Боуен вирішив залишитися в команді.

Угода, якої ми досягли з родиною Голд у червні, забезпечила стабільність для клубу у вирішальний момент. Сьогоднішня заява робить протилежне. Ми розглядаємо всі наші варіанти, включаючи повну реалізацію наших переважних прав", — йдеться у заяві представників Кретинського.

Переважні права — це юридичний механізм, який дозволяє існуючим акціонерам (у цьому випадку Кретинському та Саллівану) перехопити ініціативу та викупити акції до того, як вони перейдуть третім особам.

Корпоративні суперечки розгортаються на тлі серйозної репутаційної кризи. У червні цього року Ванесса Голд та Даніель Кретинський спільно висловили глибоку стурбованість щодо звинувачень у сексуальній експлуатації, висунутих проти 77-річного найбільшого акціонера Девіда Саллівана після розслідування BBC Panorama та The Times. Салліван ці звинувачення категорично заперечує.

За прогнозами головного репортера футбольних новин BBC Саймона Стоуна, боротьба за акції може затягнутися щонайменше на два місяці, оскільки Кретинський налаштований рішуче і вважає ситуацію далеко не такою однозначною, як її подає родина Голд.

Тим часом команда повинна сфокусуватися на футболі. Вест Гем розпочне новий сезон домашнім матчем першого раунду Кубка Карабао проти Портсмута в суботу, 8 серпня. А вже за вісім днів на них чекає перший виклик у Чемпіоншипі — матч проти Бернлі.

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