Команда Младена Бартуловича зіштовхнулась із проблемами з реалізацією.
Харків — Верес, фото ФК Харків
01 серпня 2026, 17:31
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
Харків — Верес 1:0
Гол: Гаджиєв, 90
Харків: Єрмаков — Крупський, Павлюк, Шабанов, Мартинюк (Смоляков, 78) — Яцик, Калюжний, Профіні (Ітодо, 60) — Кастільйо (Забергджа, 59), Парако, Рашиця (Гаджиєв, 78).
Верес: Горох — Стамуліс, Чечер, Вовченко, Сміян — Харатін, Баран (Нійо, 67) — Шарай (Протасевич, 87), Гонсалвеш (Баїя, 71) — Блер (Воллі, 67), Фабрісіо.
Попередження: Крупський — Баран, Сміян