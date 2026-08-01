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Харків — Верес 1:0
Гол: Гаджиєв, 90

Харків: Єрмаков — Крупський, Павлюк, Шабанов, Мартинюк (Смоляков, 78) — Яцик, Калюжний, Профіні (Ітодо, 60) — Кастільйо (Забергджа, 59), Парако, Рашиця (Гаджиєв, 78).

Верес: Горох — Стамуліс, Чечер, Вовченко, Сміян — Харатін, Баран (Нійо, 67) — Шарай (Протасевич, 87), Гонсалвеш (Баїя, 71) — Блер (Воллі, 67), Фабрісіо.

Попередження: Крупський — Баран, Сміян