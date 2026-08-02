Україна

Коуч рівненської команди поділився своїми думками після старту нового сезону в УПЛ.

Головний тренер Вереса Олег Шандрук прокоментував поразку своєї команди у матчі стартового туру УПЛ проти Харкова (0:1).

"Хочу привітати всіх з початком нового чемпіонату. Нові надії, нові сподівання. І я вірю, що цей чемпіонат буде не менш цікавим, аніж попередній. Щодо матчу — прогнозовано, що Харків більше володів м'ячем. В них кваліфікована команда, вони мають свої задачі. У нас — свої задачі. І сьогодні я цілком задоволений тим, що побачив на полі. Я розумію, що ми здатні прогресувати. Так, прикро пропускати на останній хвилині. Але все, що нас не вбиває — робить нас сильнішими. Тому, я вірю, що ми будемо тільки міцнішати.

Чи вплинули на гру події минулої ночі, коли відбувся черговий обстріл росіянами Києва? Я думаю, що вплинули, бо я сам лише близько четвертої ранку піднявся з укриття у номер. Не знаю, як готувався до гри Харків. Але на нас це точно вплинуло. Але я не хотів би шукати виправдання в обставинах. Спека, складна ніч, але я не хочу жалітися.

Даниїл Чечер грав в опорній зоні, а Ігор Харатін в обороні? Вважаю, що такий наш задум працював. А по-друге, Чечера ми награвали в опорній зоні ще навесні. На цій позиції він грав і на зборах. Враховуючи, що у нас випав Кай Ціпот у центрі захисту — ми довірили грати досвідченому Харатіну на цій позиції. І на мою думку, це працювало", — наводить слова Шандрука прес-служба клубу.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Харків — Верес.