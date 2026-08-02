Україна

Football.ua представляє прев’ю матчу чемпіонату України, який відбудеться 2 серпня та розпочнеться о 15:30.

У рамках першого туру української Прем'єр-ліги-2026/27 у Кам’янець-Подільському Епіцентр зіграє домашній матч проти київської Оболоні.

ЕПІЦЕНТР — ОБОЛОНЬ

НЕДІЛЯ, 2 СЕРПНЯ, 15:30. ІМ. Г. ТОНКОЧЕЄВА, КАМ’ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ОЛЕГ КОГУТ (ТЕРНОПІЛЬ). ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА UPL.TV

Велика подія для міста в Хмельницькій області — Епіцентр тепер не тільки формально позначатиме на футбольній карті "елітного" дивізіону України рідний населений пункт, а й фізично буде в ньому грати. Це був тривалий процес приведення стадіону ім. Г. Тонкочеєва до стану, який би відповідав регламенту УПЛ, але час очікування того вартував. Місто дійсно живе в передчутті футбольного свята.

І байдуже, що першим суперником при цьому буде київська Оболонь, яка й сама вирішила займатись інфраструктурою та з нуля готує до осінньої частини сезону газон домашньої арени. Тому команда Олександра Антоненка й стартує з великої кількості матчів суто на виїзді.

Особливих зрушень у кадровій стратегії клубів за літо при цьому також не відбулось. Епіцентр продовжує вивчати іспанський вектор, тому підписав ще й вінгера Нене та півзахисника Рауля Тавареса, із якими будемо знайомитись за ходом кампанії. А Оболонь тим часом здійснила великий продаж Дениса Марченка до Карпат за 1 млн євро, а на його місце, можливо, колись стане Кирило Баранцов із ЮКСА.

Також "пивовари" підсилились досвідченими гравцями в особі Дмитра Мишньова, Євгенія Морозка, Віталія Єрмакова та Кирила Прокопчука, що, напевно, має допомогти їм у боротьбі за місця подалі від зони вильоту. "Подоляни" тим часом пройшли крізь адаптаційний сезон в УПЛ, набрались досвіду, і під кінець першої кампанії в "еліті" навіть непогано розігрались. Тепер треба збирати вершки.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Епіцентр: Білик — Лучкевич, Кош, Мороз, Климець — Миронюк, Себеріо — Рохас, Ковалець, Сіфуентес — Євпак.

Оболонь: Федорівський — Полегенько, Ломницький, Єрмаков, Шевченко — Мороз, Мишньов — Суханов, Волохатий, Маткевич — Устименко.

ЦІКАВІ ФАКТИ

- Оболонь проведе 90 матч в УПЛ;

- Оболонь може виграти 20 матч, або зіграти в 30 нічию в чемпіонаті, серед яких 10 буде в гостях;

- Епіцентр не програє в УПЛ сім матчів поспіль: перемога, шість нічиїх;

- Оболонь не грає внічию 10 матчів у чемпіонаті — три перемоги, сім поразок;

- Олександр Антоненко проведе 30 матч у якості тренера в УПЛ.

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