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Коуч криворізької команди поділився своїми думками після старту в УПЛ.

Головний тренер Кривбаса Патрік ван Леувен прокоментував поразку своєї команди у стартовому турі УПЛ проти львівських Карпат (1:4).

"Вважаю, що перший тайм був якісним і добре організованим. Ми менше грали через довгі передачі, більше використовували комбінаційний футбол. Добре увійшли в гру, реалізували пенальті, а ще до цього мали моменти, щоб відкрити рахунок.

Зараз ми будуємо нову команду. Після відходу багатьох футболістів ми втратили певну стабільність, тому зараз працюємо над тим, щоб повернутися до рівня, який команда демонструвала раніше.

У другому таймі припустилися помилки, після якої пропустили м’яч. Після цього стало помітно, що нам поки бракує досвіду, аби переламати хід такого матчу. Це природний процес для команди, яка проходить етап перебудови.

Кожна гра — це новий досвід. Гравці і вся команда постійно чомусь навчаються. Цей матч також став для нас уроком, і в наступній грі потрібно виходити з більшим бажанням, характером і правильним настроєм.

-Щодо Роя Наві, то він уже показує, що може стати серйозним підсиленням. Після відходу Араухо та ще кількох центральних півзахисників нам був потрібен футболіст такого профілю. Він прийшов з чемпіонату Ізраїлю, а це якісний турнір, де команди грають у хороший футбол.

Ще один наш дебютант, Сатчвелл, має хорошу швидкість, техніку та помітно, що прийшов із сильного чемпіонату. Зараз найважливіше для нього — якомога швидше адаптуватися до українського футболу, який є більш інтенсивним і фізично жорстким, а також навчитися максимально ефективно використовувати свої гольові моменти", — наводить слова ван Леувена прес-служба клубу.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Кривбас — Карпати.