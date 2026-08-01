Харків та рівненський Верес зіграють у першому турі української Прем'єр-ліги на стадіоні Лівий Берег.

Харків: Єрмаков — Крупський, Павлюк, Шабанов, Мартинюк — Яцик, Калюжний, Профіні — Кастільйо, Парако, Рашиця.

Запасні: Проценко, Варакута, Забергджа, Антюх, Салюк, Гаджиєв, І. Когут, Смоляков, Дубко, Плічко, Король, Ітодо.

Верес: Горох — Стамуліс, Чечер, Вовченко, Сміян — Харатін, Баран — Шарай, Гонсалвеш — Блер, Фабрісіо.

Запасні: Харченко, Стефанюк, Протасевич, Саноцький, Багрій, Баїя, Нійо, Мігуцький, Хохашвілі, Воллі, Сантос.

Гра Харків — Верес почнеться о 15:30 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.