Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 1-го туру української Прем’єр-ліги, у якому зіграють Харків та рівненський Верес.
Георгій Єрмаков, фото ФК Харків
01 серпня 2026, 15:09
Харків та рівненський Верес зіграють у першому турі української Прем'єр-ліги на стадіоні Лівий Берег.
Харків: Єрмаков — Крупський, Павлюк, Шабанов, Мартинюк — Яцик, Калюжний, Профіні — Кастільйо, Парако, Рашиця.
Запасні: Проценко, Варакута, Забергджа, Антюх, Салюк, Гаджиєв, І. Когут, Смоляков, Дубко, Плічко, Король, Ітодо.
Верес: Горох — Стамуліс, Чечер, Вовченко, Сміян — Харатін, Баран — Шарай, Гонсалвеш — Блер, Фабрісіо.
Запасні: Харченко, Стефанюк, Протасевич, Саноцький, Багрій, Баїя, Нійо, Мігуцький, Хохашвілі, Воллі, Сантос.
Гра Харків — Верес почнеться о 15:30 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією
на Football.ua.