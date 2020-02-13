Украина: Вторая лига

Ровенский клуб укрепил состав перед второй половиной сезона.

Официальный сайт Вереса сообщает, что клуб заключил контракты с двумя футболистами — нападающим Тарасом Демчуком и полузащитником Артемом Хоцяновским.

Хоцяновский является воспитанником Динамо, а также защищал цвета Стали и Авангарда. Демчук закончил школу Вереса и Карпат.

Верес занимает третье место в Группе А Второй лиги, отставая от лидирующей Нивы (Тернополь) на пять очков.

Ранее сообщалось, что ровенский клуб укрепил свой состав шестью футболистами.