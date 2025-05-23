Україна: Друга ліга

Сергій Атласюк змінив Богдана Костика.

Куликів-Білка на своєму офіційному сайті оголосив про призначення нового головного тренера, яким став Сергій Атласюк.

Деталі угоди з 37-річним українцем не розголошуються, але зазначається, що його тренерський штаб буде представлено пізніше.

На своєму новому місці Атласюк змінив Богдана Костика, якого клуб звільнив напередодні.

У своєму дебютному сезоні на професійному рівні Куликів-Білка посів четверте місце у групі А Другої ліги.

Раніше повідомлялося, що виконком УАФ ухвалив рішення про проведення матчу між Скалою 1911 та Локомотивом — переможець зіграє з Черніговом.