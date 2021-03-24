ЧМ-2022. Отбор
Стали известны стартовый состав сборной Украины для поединка 1-го тура группового этапа квалификации чемпионата мира-2022 в рамках группы D, в котором сыграют Франция и Украина.
Андрей Шевченко (слева) и Александр Зинченко, фото УАФ
24 марта 2021, 20:46
Сборная Украины начнет свой путь на чемпионат мира-2022 с гостевого поединка против действующих чемпионов мира — национальной команды Франции.
Держа в памяти поражение в товарищеском поединке прошлой осенью, Андрей Шевченко решил удивить Дидье Дешама, а заодно и всех любителей футбола, необычным построением своих подопечных. Так, сборная Украины сыграет в предстоящей игре по схеме с пятью защитниками, по флангам которой расположатся Краваев и Миколенко.
Украина: Бущан — Караваев, Кривцов, Забарный, Матвиенко, Миколенко — Шапаренко, Малиновский, Сидорчук, Зинченко — Яремчук.
Запасные: Пятов, Трубин, Соболь, Сирота, Коноплянка, Марлос, Конопля, Михайличенко, Зубков, Макаренко, Мораес, Коваленко.
Матч Франция — Украина начнется в 21:45 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией
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