ЧМ-2022. Отбор

Подопечные Андрея Шевченко оставили ворота соперников "сухими".

Сборная Украины в рамках второго тура квалификации к чемпионату мира-2022 принимает на своем поле достаточно крепкую Финляндию, и уже успела завершить первый тайм встречи на НСК Олимпийский, так и не сумев распечатать ворота оппонентов.

Андрей Шевченко на отчетный поединок вновь применил построение с пятью защитниками, но, в отличии от встречи против Франции (1:1), использовал двух форвардов на острие атаки в лице Романа Яремчука и Александра Зубкова, под которыми располагался Руслан Малиновский — лучший футболист "сине-желтых" в первой половине матча.

Поначалу, игра при очередном изменении тактического рисунка нашей команде давалась с большим трудом. Опорная зона распадалась даже под небольшим давлением со стороны соперников, а индивидуальные ошибки становились причиной возникновения моментов у ворот Бущана. Впрочем, Украина сумела обойтись без пропущенного гола, так и не получив ни одного выстрела в створ.

В атаке у команды Шевченко также было не все гладко. Ударную ногу Малиновского соперники регулярно блокировали на подходе ко своей штрафной, а непосредственно внутри владений финнов присутствовал определенный сумбур в действиях наших футболистов. Лучший момент первого тайма был на 28-й минуте на счету у Александра Зубкова, но его удар головой в завершении подачи с левого фланга штрафной от Малиновского прошел в стороне от левой штанги.

Также, можно выделить подходы с участием Караваева и Зинченко с завершающими ударами со средней дистанции, но голкипер Йоронен и защитники с ними справлялись без особого труда. Сборной не хватало акцента в завершающей трети, а призывы главного тренера не играть через передачи назад говорили об одном — что-то в изначальной задумке пошло не так. На исправление недочетов у Шевченко было ровно 15 минут.

Матч Украина — Финляндия начался в 21:45 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.