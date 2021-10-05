ЧМ-2022. Отбор

Полузащитник сборной Украины прокомментировал подготовку команды к матчу против Финляндии.

Одним из ключевых матчей в квалификации чемпионата мира-2022 для сборной Украины станет гостевая игра против Финляндии в рамках седьмого тура.

За несколько дней до начала данного противостояния, полузащитник команды Александра Петракова, Николай Шапаренко, прокомментировал процесс подготовки команды к предстоящей ответственной игре.

Отметим, что накануне футболист отметил свой 23-й день рождения, в честь чего команда решила вручить ему памятный подарок — футболку с подписями всех участников октябрьского сбора нашей национальной команды, вручать которую было доверено непосредственно и.о. наставника "сине-желтых".

"У нас сегодня торжественное событие. Как-никак, переступил определенный рубеж в своей жизни один из наших игроков. 23 года — это, все-таки, прилично. Поэтому, Коля, решили тебе подарить футболку на память. И чтобы ты финнов порвал, вот сейчас будем играть, понял? Пукки, Юкки и тутукки. Понял?", — с такими словами наставник нашей команды обратился к игроку.

Шапаренко принял поздравления, после чего рассказал о своих впечатлениях от данного мероприятия, а также оценил подготовку команды к предстоящей игре.

"Да, было приятно получить такую памятную футболку, которая, я думаю, останется со мной надолго и будет приносить память об этом сборе. Все здоровья желали. Я думаю, что это сейчас самое главное.

Нас ожидает хорошая игра на выезде против финнов, к которой нужно хорошо подготовиться, изучить их плохие и хорошие стороны. Воспоминания от первой игры остались достаточно плохими, потому что доминировали всю игру, но соперники забили гол из ничего. Есть повод исправиться, поэтому будем работать на максимум.

У нас есть травмированные футболисты. Желаю им здоровья, и чтобы побыстрее восстанавливались. Надеюсь, что у нас найдутся игроки для того, чтобы их заменить", — заключил футболист.

Напомним, что матч против Финляндии в Хельсинки состоится 9 октября, начало в 19:00 по киевскому времени.