ЧМ-2022. Отбор

Полузащитник сборной Украины прокомментировал предстоящую встречу.

Полузащитник Динамо и сборной Украины поделился ожиданиями от предстоящего матча с Финляндией в рамках отбора к ЧМ-2022.

"Ожидаем тяжелую боевую игру. Как при Шевченко, так и при Петракове мы играем в пять защитников. Да, изменения в тренировочном процессе есть, но выносить это наружу не имеет смысла",- сказал футболист на предматчевой пресс-конференции.

Ранее на вопросы журналистов ответил и.о. главного тренера национальной команды Александр Петраков.

Напомним, матч Финляндия — Украина состоится в пятницу, 9 октября в 19:00 по киевскому времени.

На football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция поединка.