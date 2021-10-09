ЧМ-2022. Отбор

Маркку Канерва прокомментировал предстоящую встречу.

Главный тренер сборной Финляндии Маркку Канерва поделился ожиданиями от встречи со сборной Украины в рамках отбора к Чемпионату мира в Катаре.

По его словам, для нашей сборной еще ничего не потеряно.

"Украина точно будет играть на победу — для них еще ничего не потеряно. Они будут давить весь матч. Однако, мы проходили это на тренировках. Один из наших планов на игру — игра под прессингом против сильной команды.

Украина имеет качественных футболистов даже без двух важных игроков, которые не приехали на игру. Это очень сильная и квалифицированная команда. Нам нужно очень постараться ради положительного результата. Если мы сможем создать большее количество моментов — хорошо, но нужен баланс между атакой и обороной, а он у нас в порядке",- считает специалист.

Напомним, матч Финляндия — Украина начнется в 19:00 по киевскому времени.

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