ЧМ-2022. Отбор
Маркку Канерва прокомментировал предстоящую встречу.
Маркку Канерва, Фото: ТК Футбол
09 октября 2021, 17:57
Главный тренер сборной Финляндии Маркку Канерва поделился ожиданиями от встречи со сборной Украины в рамках отбора к Чемпионату мира в Катаре.
По его словам, для нашей сборной еще ничего не потеряно.
"Украина точно будет играть на победу — для них еще ничего не потеряно. Они будут давить весь матч. Однако, мы проходили это на тренировках. Один из наших планов на игру — игра под прессингом против сильной команды.
Украина имеет качественных футболистов даже без двух важных игроков, которые не приехали на игру. Это очень сильная и квалифицированная команда. Нам нужно очень постараться ради положительного результата. Если мы сможем создать большее количество моментов — хорошо, но нужен баланс между атакой и обороной, а он у нас в порядке",- считает специалист.
Напомним, матч Финляндия — Украина начнется в 19:00 по киевскому времени.
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