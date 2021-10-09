ЧМ-2022. Отбор

Украинский хавбек высказался о предстоящей встрече с финнами в рамках отбора на ЧМ-2022.

Выездная встреча сборной Украины с Финляндией в рамках отборочного цикла ЧМ-2022 станет самой интересной для всех украинских болельщиков, ведь во многом борьба "желто-синих" за поездку в Катар будет зависеть именно от результата предстоящего матча.

Полузащитник Александр Пихаленок, оставшийся вне заявки на поединок с финнами, поделился ожиданиями от предстоящего противостояния.

"Здесь каждая позиция очень ответственная. Думаю, все будет хорошо. Главное – очень сконцентрировано подойти к матчу. Концентрация очень высокая. Два очень ответственных матча. Нужно добывать шесть очков".

"Против Финляндии очень важный матч. Соперник очень дисциплинированный. Тоже играют в пять защитников. Будет очень непростое противостояние", – сказал Пихаленок в программе Футбол NEWS.

Напомним, что матч Финляндия — Украина состоится в субботу, 9 октября, в 19:00. Первая встреча этих команд в Киеве завершилась вничью, когда финнам удалось сравнять счет благодаря реализованному пенальти в концовке встречи (1:1).

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