ЧМ-2022. Отбор

Финская команда вынуждена отыгрываться уже со стартовых минут.

Сборная Украины отправилась в гости к Финляндии, где проводит поединок отбора на чемпионат мира 2022 года.

Команды сходу заставили понервничать своих болельщиков уже со стартовых минут: сперва Андрей Пятов совершил сейв и спас подопечных Александра Петракова от пропущенного мяча, а уже на четвертой минуте Андрей Ярмоленко нанес удар из-за пределов штрафной соперника, который отправился точно в правый угол.

Видео гола:



Напомним, что матч Финляндия — Украина начался в 19:00. Первая встреча этих команд в Киеве завершилась вничью, когда финнам удалось сравнять счет благодаря реализованному пенальти в концовке встречи (1:1).

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