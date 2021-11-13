ЧМ-2022. Отбор

Украинский хавбек высказался о подготовке к поединку отбора на ЧМ-2022.

Сборная Украины продолжает подготовку к важнейшему матчу против Боснии и Герцеговины, по итогам которого определится дальнейшая судьба команды Александра Петракова в отборе на чемпионат мира 2022 года.

Полузащитник украинской команды Виктор Коваленко поделился ожиданиями от данного противостояния, а также прокомментировал последнюю ничью в контрольном матче с Болгарией (1:1).

"Думаю, против Болгарии мы провели хорошую игру. Конечно, много не забили. Надо забывать игры и готовиться к самой важной. Получилось, что наша игра была, должны были побеждать с большим счетом, но что есть – то есть. Надо это игру пережить, забыть и готовиться к следующей. Все понимают, что через пару дней будет очень важная игра, к ней надо подойти с холодной головой и показать наш футбол".

"В матче Финляндия – Босния и Герцеговина нас устраивает ничья? Посмотрим, это уже не от нас зависит. Посмотрим на соперника и будем думать о нашей игре. Босния и Герцеговина – хорошая, продуктивная команда. Не просто так мы здесь сыграли с ними 1:1. Надо к ней хорошо подготовиться", – сказал Коваленко в комментарии УАФ.

Напомним, матч Босния и Герцеговина — Украина состоится во вторник, 16 ноября, на стадионе Билино Поле в городе Зеница. Следить за ключевыми событиями данного противостояния вы сможете в текстовой онлайн-трансляции на Football.ua.