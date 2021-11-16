ЧМ-2022. Отбор

Полузащитник сборной Украины — о шансах Финляндии добиться успеха против Франции.

В рамках заключительного матча отбора на чемпионат мира 2022 года сборная Украины сыграет с Боснией и Герцеговиной, однако судьба "желто-синих" в квалификационном раунде также будет зависеть и от результата параллельного поединка между Финляндией и Францией.

Украинский полузащитник Руслан Малиновский надеется, что даже ротационный состав французской команды не помешает ей добиться того результата с финнами, который устроит сборную Украины.

"Даже если сборная Франции проведет ротацию состава, ее уровень все равно значительно выше, чем у Финляндии.

Ребята, которые играли меньше, выйдут и покажут свой уровень. Мы знаем, что впереди чемпионат мира, так что все захотят показать себя с лучшей стороны", — заявил Малиновский в программе Футбол NEWS.

Напомним, матч Босния и Герцеговина — Украина состоится во вторник, 16 ноября, на стадионе Билино Поле в городе Зеница. Начало — в 21:45. Следить за ключевыми событиями данного противостояния вы сможете в текстовой онлайн-трансляции на Football.ua.