ЧМ-2022. Отбор

Полузащитник сборной Украины — о шансах Финляндии добиться успеха против Франции.

В рамках заключительного матча отбора на чемпионат мира 2022 года сборная Украины сыграет с Боснией и Герцеговиной, однако судьба "желто-синих" в квалификационном раунде также будет зависеть и от результата параллельного поединка между Финляндией и Францией.

Украинский полузащитник Александр Зинченко, что нужно в первую очередь сконцентрироваться на своей игре.

"Нам нужно быть сфокусированными на своей игре, потому что информация о параллельном матче может сыграть с нами злую шутку. Мы должны отдать все свои силы, добыть победу, а там уже будет как Бог даст", — заявил Зинченко в программе Футбол NEWS.

Напомним, матч Босния и Герцеговина — Украина состоится во вторник, 16 ноября, на стадионе Билино Поле в городе Зеница. Начало — в 21:45. Следить за ключевыми событиями данного противостояния вы сможете в текстовой онлайн-трансляции на Football.ua.