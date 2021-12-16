ЧМ-2022. Отбор

Специалист также рассказал о встрече против сборной Франции в отборе на ЧМ.

Главный тренер сборной Украины Александр Петраков рассказал о своем разговоре с президентом УАФ Андреем Павелко перед игрой против Франции в отборе на ЧМ-2022.

"Павелко говорит: "Не побоишься? НСК Олимпийский, полный стадион, действующий чемпион мира Дешам". А я стою и говорю: "Андрей Васильевич, я же тоже чемпион мира".

Мы никогда не будем французами, испанцами, бразильцами, южноамериканцами. У них совсем другой менталитет. По физиологии мы другие. Поэтому мы должны что-то свое, находить свою альтернативу.

В самом ответственном матче нужно было задействовать всех игроков, поэтому перешел на эту схему", — рассказал Петраков в интервью программе Футбольный формат.

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