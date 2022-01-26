ЧМ-2022. Отбор

В число заболевших попал и главный тренер команды.

Сборная Аргентины отправилась в Чили на матч отборочного этапа к ЧМ-2022.

С командой не полетели главный тренер команды Лионель Скалони, а также два хавбека — Эмилиано Буэндия и Алексис Макаллистер.

Отметим, что Аргентина уже гарантировала себе выход в финальную стадию чемпионата мира 2022 года.

Поединок против Чили состоится в пятницу, 28 января в 2:15 по киевскому времени.

На Football.ua доступен полный список футболистов, которые отправились в Чили.