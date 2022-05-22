ЧМ-2022. Отбор

Український форвард висловився про підготовку до відповідального матчу проти шотландців у відборі на ЧС-2022.

У півфіналі плей-офф відбору на майбутній чемпіонат світу в Катарі на національну збірну України очікує на гостьове протистояння з Шотландією.

Нападник "жовто-синіх" Роман Яремчук поділився очікуваннями від цього поєдинку із шотландцями.

"Гарні відчуття, хлопці відпочили, побули зі своїми дружинами. Усе гаразд. Я залишався у Словенії, тому що мені далеко летіти до Лісабона, але, попри це, я задоволений, адже час тут провів гарно. Я знаходив можливості і для індивідуальної роботи, бо лежати два дні в готелі якось неправильно. Виходили з головним тренером, працювали потроху.

Матчі з Емполі та Рієкою були дуже важливими, тому що всі отримали ігрові хвилини. У першій грі був ще й переможний результат, у другій, звичайно, бажали більшого, але не програли. Усі залишилися задоволеними і відправилися на вихідні в доброму гуморі.

До поєдинку із Шотландією в нас залишається тиждень, тому найважливіше зараз — прислухатися до настанов тренерського штабу. Будемо дізнаватися більше про нашого суперника. Ми повинні плідно попрацювати протягом часу, що залишився до матчу. Ну і, звичайно, щоб удача була на нашому боці", —цитує слова Романа Яремчука офіційний сайт УАФ.

Нагадаємо, матч 1/2 фіналу плей-офф відбору ЧС-2022 між збірними Шотландії та України відбудеться 1 червня у Глазго на стадіоні Хемпден Парк.