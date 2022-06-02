ЧМ-2022. Отбор

На команду Олександра Петракова чекає вирішальний матч на шляху до мундіалю в Катарі.

У фіналі плей-офф відбору на чемпіонат світу 2022 року національна збірна України зійдеться у гостьовому протистоянні з командою Уельсу, за підсумками якого визначиться володар путівки на майбутній мундіаль у Катарі.

Цей поєдинок пройде 5 червня на Кардіфф Сіті Стедіум в Уельсі. Стартовий свисток пролунає о 19:00 за київським часом.

Де дивитися матч Уельс – Україна?

На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція поєдинку між збірними України та Шотландії, яка розпочнеться о 19:00.

Крім того, транслюватимуть матч телеканали Футбол 1 та Індиго ТВ, а також стрімінговий сервіс Oll.tv.

Також варто нагадати, що після завершення поєдинку Уельс — Україна на нашому сайті буде доступне відео найкращих моментів протистояння.

Зазначимо, що переможець матчу Уельс — Україна вийде на фінальну честь чемпіонату світу в Катарі, який відбудеться у листопаді та грудні 2022 року.