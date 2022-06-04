У неділю, 5 червня, збірна України проведе матч проти Уельсу у відборі на чемпіонат світу-2022.

Напередодні, 4 червня, о 18:30 розпочнеться прес-конференція головного тренера збірної України Олександра Петракова.

Відео

Крім того, прес-конференцію також відвідає Олександр Караваєв. 

Нагадаємо, що на Football.ua буде текстова онлайн-трансляція майбутнього поєдинку між Уельсом та Україною.