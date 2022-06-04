ЧМ-2022. Отбор
До вашої уваги прес-конференція за участю головного тренера збірної України.
ОЛЕКСАНДР ПЕТРАКОВ, УАФ
04 червня 2022, 12:59
У неділю, 5 червня, збірна України проведе матч проти Уельсу у відборі на чемпіонат світу-2022.
Напередодні, 4 червня, о 18:30 розпочнеться прес-конференція головного тренера збірної України Олександра Петракова.
Відео:
Крім того, прес-конференцію також відвідає Олександр Караваєв.
Нагадаємо, що на Football.ua буде текстова онлайн-трансляція майбутнього поєдинку між Уельсом та Україною.