ЧМ-2022. Отбор

До вашої уваги прес-конференція за участю головного тренера збірної України.

У неділю, 5 червня, збірна України проведе матч проти Уельсу у відборі на чемпіонат світу-2022.

Напередодні, 4 червня, о 18:30 розпочнеться прес-конференція головного тренера збірної України Олександра Петракова.

Відео:

Крім того, прес-конференцію також відвідає Олександр Караваєв.

Нагадаємо, що на Football.ua буде текстова онлайн-трансляція майбутнього поєдинку між Уельсом та Україною.