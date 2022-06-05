ЧМ-2022. Отбор
У компанії підтвердили чергову шкоду від Росії.
Getty Images
05 червня 2022, 20:45
Директор з комунікацій СКМ Наталія Ємченко на своїй сторінці у Facebook підтвердила, що сервіс Oll.tv був зламаний хакерами.
"Сервіс Oll.tv під час матчу Уельс – Україна зламаний. Зламаний росіянами (вони намагалися замість нашої збірної показати українцям "федеральні канали").
Ми вибачаємося перед глядачами. Намагаємось підняти платформу", – написала Ємченко.
Матч Уельс — Україна розпочався о 19:00 за київським часом, а на Football.ua доступна текстова онлайн-трансляція.