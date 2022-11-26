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  • ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

    26 листопада 2022, 11:42

    Франція — Данія. Історія протистояння

    Football.ua спільно з Parimatch Ukraine представляють до вашої уваги історію зустрічей команд, що сьогодні зіграють на чемпіонаті світу, який проходить у Катарі.

    Трезеге против Ларсена / Getty Images
    Трезеге против Ларсена / Getty Images 26 листопада 2022, 11:42

    Сьогодні збірна Франції спробує продовжити захист титулу чемпіона світу грою проти данців. Компанія Parimatch Ukraine вважає французів фаворитами гри та дає на їхню перемогу коефіцієнт 1,84.

    Цікаво, чи усміхнулися радісно вболівальники збірних Данії та Франції, коли ці команди потрапили в одну групу? Справа в тому, що вся попередня історія їх зустрічей носить, скажімо так, золотий відтінок.

    Перша їхня зустріч на великому турнірі відбулася 1984-го. Франція приймала чемпіонат Європи, останні роки грала лише товариські матчі і була одним із двох головних фаворитів турніру. Наявність у складі Мішеля Платіні, з відривом найкращого футболіста Європи, його групи підтримки в особі Жана Тігана, Луїса Фернандеса, Алена Жиреса та просто статус господаря не залишали команді інших цілей.

    Другим фаворитом була... збірна Данії. Пафосне прізвисько “датський динаміт”, який читав і чув кожен із вас, отримала саме та команда. Тренер Зепп Піонтек поставив команді класний командний футбол, який дав привід, наприклад, бути їй визнаною “Франс футболом” (!) найкращою в світі за підсумками 1983 року. Й вибити збірну Англії у кваліфікації Євро.

    Було у данців все більше, ніж добре і з зірками. Мікаель Лаудруп, володар Золотого М'ячу Аллан Сімонсен і неймовірно талановитий Ельк'яєр-Ларсен (1984-го він посів третє місце у голосуванні за черговий ЗМ) могли скласти конкуренцію будь-якій збірній.

    На Євро-1984 збірні зійшлися у матчі відкриття. Гра була затьмарена переломом ноги Сімонсена і вийшла дуже закритою. З мінімальним рахунком виграли французи, єдиний гол забив Платіні – і, як виявилося, це була дострокова гра за перше місце. Обидві команди виграли решту матчів у групі (датчани, наприклад, обіграли Югославію 5:0) і вийшли у плей-офф. Цілком могли б зійтись і у фіналі, але іспанці в серії пенальті здолали данців, щоб потім у вирішальній грі програти французам.

    Минуло вісім років. Здавалося б, велике датське покоління минуло, Піонтек залишив команду, його змінив Ріхард Меллер-Нільсен, який нещадно критикувався – і ось уже навіть збірна Югославії у кваліфікації на Євро не залишає шансів. Але за військову агресію югославів дискваліфікували, за лічені дні до турніру Данія потрапила на Євро – і виграла його!

    Причому найважливішу роль тріумфі зіграла перемога французами. Нехай вона і була у групі: вона взагалі була єдиною у данців на цьому етапі. Французам достатньо було втримати нічию, але вони за рахунку 1:1 пішли вперед – і програли. Вирішальною стала заміна (яких на той час було в принципі менше) Бріана Лаудрупа на Ларса Ельструпа: форвард забив переможний гол. Мішель Платіні, який вісім років тому зробив різницю на полі, тепер сумно спостерігав за провалом з найкращого і водночас найгіршого місця: він був головним тренером...

    Ще шість років – і нова зустріч. На ЧС-1998 команди знову опинилися у групі. Французи знову виграли – і знову цього разу обійшлося без особливої ​​драми. Це був третій тур групи, “ле бле” вирішила всі питання з плей-офф на 100% – а з данцями вирішила питання й по першому місцю. Датчани, незважаючи на поразку, теж вийшли – щоб обіграти у плей-офф Нігерії та вилетіти лише за чвертьфінал від бразильців. Результат виступу французів, гадаю, ви знаєте.

    А ось на Євро-2000 Данія з тріском провалилася. Три матчі – три поразки із загальним рахунком 0:8. Франція забила три: постаралися Блан, Анрі і Вільтор. Знову після дуелі цих команд одна з них виграла турнір.

    І перемога французів на ЧС-2018 не обійшлася без гри із данцями. То була єдина нульова нічия та найгірший за змістом матч турніру – але команди можна зрозуміти. Третій матч групи, а диспозиція була така, що нічия гарантувала Франції перше, а Данії друге місце, відчеплюючи Перу. Ось команди і зіграли 0:0, з мінімумом гостроти.

    І це все – усі головні перемоги в історії обох команд! Данія та Франція не можуть виграти великий турнір без очної зустрічі: та й очна зустріч на великому турнірі лише раз пройшла без золотих медалей на шиях одного з учасників. Це було 2002-го року, коли заслужений чемпіон абсолютно всього не забив не лише Данії (0:2), а й взагалі комусь у групі, фінішувавши на останньому місці. Напевно, це привід не вважати ту команду справжньою Францією.

    З урахуванням товариських матчів данці та французи зіграли 18 разів. Кожна з команд виграла по вісім разів, з двома нічиїми.

    Віталій Пасічний, Football.ua

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    Данія Франція

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