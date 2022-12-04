ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Football.ua спільно з партнером проекту, компанією GG.bet, представляє команду, що вийшла в плей-оф ЧС-2022.

Збірна Бразилії пробилася до 1/8 фіналу чемпіонату світу-2022, посівши перше місце у групі G. Підопічні Тіте очікувано стали фаворитами своєї групи та довели це, щоправда, з невеликим смаком гіркоти наостанок.

У першому турі Бразилія розібралася з Сербією (2:0), після чого була мінімальна перемога над Швейцарією (1:0). Насамкінець бразильці поступилися Камеруну (0:1), але все одно залишилися першими у своєму квартеті.

Football.ua спільно з партнером проекту, компанією GG.bet, представляє до вашої уваги аналіз національної збірної Бразилії та прогнозує її майбутнє.

Турнірна таблиця Групи G

ГРУПА G 1 Бразилія 3 2 0 1 3 1 2 6 2 Швейцарія 3 2 0 1 4 3 1 6 3 Камерун 3 1 1 1 4 4 0 4 4 Сербія 3 0 1 2 5 8 -3 1

Вибір Тіте: склад збірної Бразилії

Під час підготовки матеріалу представлення команд групи G ми прогнозували такий склад:

Аліссон (Ліверпуль) — Алекс Сандро (Ювентус), Тіаго Сілва (Челсі), Маркіньос (ПСЖ), Данілу (Ювентус) — Фабінью (Ліверпуль), Фред (МЮ) — Вінісіус Жуніор (Реал), Неймар (ПСЖ), Рафінья (Барселона) — Жезус (Арсенал)

Ми прогнозували, що Бразилія гратиме з чотирма захисниками, двома опорниками, трьома атакуючими півзахисниками та одним нападником.

Насправді бразильці зіграли двома різними схемами. У двох матчах вони використали прогнозовану схему, а проти швейцарців Тіте вирішив переформувати склад під 4-3-3.

Щодо вибору виконавців, то в першому матчі проти сербів було використано нову пару в центрі поля — Каземіро та Лукас Пакета, а в атаці зіграв Рішарліссон. Проти швейцарців Едер Мілітао змінив на правому фланзі оборони травмованого Данило, а до пари в центрі приєднався Фред. З Камеруном вийшов напіврезервний склад, тож оцінювати його з погляду основи немає сенсу.

Якщо брати загалом, то зусилля бразильців окупилися – вони виконали своє завдання, але вони втратили двох основних гравців – Неймара та Данило. Якщо говорити про першого, то є багато кандидатів на його заміну і швидше за все їм буде Фред, що дасть бразильцям більше агресивності в атаці з більшою надійністю в обороні за рахунок сильного центру.

Також додамо, що Тіте не помилився з вибором форварда — Рішарліссона, який у першій ж грі відзначився дублем у ворота Сербії. Каземіро голом підкріпив його зусилля у другій зустрічі, також виправдавши своє місце у центрі поля.

Експрес-аналіз гри збірної Бразилії

Якщо говорити відверто, то Бразилія нічим не здивувала на фоні тих суперників, яких вона мала у групі. Для неї вони були прохідними і вона заслужено зайняла перше місце в групі.

Бразильці ще раз підтвердили той факт, що останнім часом вони мало пропускають. До останнього туру вони залишалися єдиними, хто не пропускав. Незважаючи на вік 38 років Тіаго Сілва впевнено виглядає в обороні в парі з Маркіньосом, на якого також немає нарікань.

Нова пара в центрі поля Каземіро та Пакета, на додаток до Фреда, також показала себе гідно. Тріо хавбеків чудово допомагають обороні, вчасно перекриваючи всі вільні зони в центрі, залишаючи суперникам лише фланги, де поки що спокійно справлялися Сандро, Данило та Мілітао.

В атаці у Бразилії також повний порядок. Команда атакує як флангами, так і центром з проникаючими передачами. Звичайно, Сербія, Швейцарія та Камерун, не головні суперники бразильців, але поки що підготовка до більш чіпких оборон пройшла добре. Як буде далі, подивимося, але атакуючий потенціал – це найбільша загроза з боку команди Тіте.

Матчі збірної Бразилії на груповому етапі

24.11.2022 ЧЕМПІОНАТ СВІТУ 1 ТУР 21:00 Бразилія 2:0 Сербія 28.11.2022 ЧЕМПІОНАТ СВІТУ 2 ТУР 18:00 Бразилія 1:0 Швейцарія 02.12.2022 ЧЕМПІОНАТ СВІТУ 3 ТУР 21:00 Камерун 1:0 Бразилія

Якщо виділяти найкращий матч підопічних Тіте на груповому етапі чемпіонату світу в Катарі, то ми виділимо стартову гру проти Сербії. У матчі проти сербів бразильці володіли м'ячем 59% ігрового часу та 23 рази загрожували чужим воротам – суперник зробив це лише п'ять разів. Бразильці не втрачали м'яча у простих ситуаціях, віддавши 504 передачі, з яких 87% точних. Також виграли 42 дуелі, при цьому було нуль жовтих карток.

Бразилія — Сербія 2:0

Голи: Рішарлісон, 62, 74.

Бразилія: Аліссон — Данілу, Тьяго Сілва, Маркіньйос, Сандро — Пакета (Фред, 75), Каземіро, Неймар (Антоні, 80) — Рафінья (Мартінеллі, 87), Рішарлісон (Жезус, 79), Вінісіус (Родріго, 76).



Сербія: В. Мілінкович-Савич — Міленкович, Велькович, Павлович — Живкович (Радоньїч, 57), Лукич (Лазович, 65), Гудель (Ілич, 56), Младенович (Влахович, 66) — Тадич, Мітрович (Максимович, 83), С. Мілінкович-Савич.



Попередження: Павлович, Гудель, Лукич

До найкращих можна приписувати матч і проти швейцарців, який і вивів бразильців у плей-оф. Статистика річ уперта і вона говорить про таку саму домінованість збірної Бразилії над суперником. Трохи менше володіння м'ячем – 54 проти 46, але й менше ударів по більш організованій обороні суперника – 13 проти 6. Всього 10 фолів за рівною грою та 550 передач з яких 88% точних, при цьому більша їхня половина на чужій половині поля.

Бразилія — Швейцарія 1:0

Гол: Каземіро, 83



Бразилія: Аліссон — Мілітао, Маркіньйос, Тьяго Сілва, Сандро (Теллес, 86) — Рафінья (Антоні, 74), Фред, Каземіро, Вінісіус — Рішарлісон (Жезус, 73), Пакета (Родріго, 46).



Швейцарія: Зоммер — Відмер (Фрай, 86), Аканджі, Елведі, Родрігес — Фройлер — Рідер (Штеффер, 58), Джака — Соу (Ебішер, 75) — Емболо (Сеферович, 75), Варгас (Фернандес, 58).



Попередження: Фред — Рідер.

Якщо говорити про найгірший матч збірної Бразилії, то, безумовно, це буде заключна гра проти Камеруну (0:1). Однак і її назвати найгіршою дуже складно. Так, бразильці програли, але Тіте використав всіх нових виконавців, які були на лаві запасних та у найближчому резерві на випадок травм та інших обставин. При цьому, якщо говорити про саму гру, то Бразилія володіла м'ячем 65% ігрового часу та створила 21 момент біля воріт суперника. Якби було більше везіння, саме Бразилія забрала б три очки, але це футбол і Камеруну пощастило видавити зі свого рідкісного моменту забитий м'яч наприкінці матчу.

Камерун — Бразилія 1:0

Гол: Абубакар, 90+2



Камерун: Епассі — Фай, Ву, Ебосс, Толо — Замбо-Ангісса, Кунде (Нтчам, 68) — Мбемо (Токо-Камбі, 65), Шупо-Мотінг, Нгамалеу (Мбекелі, 86) — Абубакар.



Бразилія: Едерсон — Даніель Алвес, Бремер, Мілітао, Теллес (Маркіньйос, 54) — Антоні (Рафінья, 79), Фабіньо, Фред (Гімараеш, 54), Родріго (Евертон, 55) — Жезус (Педро, 63), Мартінеллі.



Попередження: Толо, Кунде, Фай — Мілітао, Гімараеш



На 90+3-й хвилині був вилучений Венсан Абубакар (Камерун) (друге попередження).

Найкращий гравець збірної Бразилії на груповому етапі ЧС-2022

Трохи несподівано, але з огляду на всі статистичні дані та обсяг роботи на полі, найкращим гравцем збірної Бразилії за підсумками групового етапу був Каземіро з МЮ. У перших двох матчах він двічі входив у топ-3 за оцінками. При цьому у другій грі, яка мала вирішальне значення у битві за путівку до плей-оф, він відзначився єдиним результативним ударом.

У двох матчах він грамотно та надійно оборонявся, але й не забував про атаку. В обох випадках він віддавав близько півсотні передач, з яких точними були 85%. Можна з упевненістю сказати, що він виправдав місце з основному складі та заслужив його на полі.

Найкращий бомбардир та асистент збірної Бразилії

Найкращим бомбардиром збірної Бразилії після групового етапу є Рішарлісон з Тоттенгема. На його рахунку два забиті м'ячі в матчі проти Сербії, тож він, як і Каземіро вище, виправдав довіру з боку Тіте. Безперечно, він зіграє першу скрипку в атаці в 1/8 фіналу ЧС-2022 проти Південної Кореї.

Найкращими асистентами є два представники мадридського Реала — Родріго та Вінісіус Жуніор — але в обох лише по одній гольовій передачі. Їх могло бути набагато більше, якби бразильці використали усі свої моменти.

Прогноз на плей-оф

У 1/8 фіналу збірна Бразилії зіграє проти Південної Кореї. Букмекери, як і ми, вважаємо бразильців, очевидним фаворитом майбутньої зустрічі. Між собою команди провели три матчі та у всіх трьох бразильці перемогли із загальною різницею м'ячів – 10:1.

Тому довіримося статистиці та зробимо очевидний прогноз: збірна Бразилії пройде до 1/4 фіналу, де буде Японія чи Хорватія – ще дві команди, де бразильці будуть явними фаворитами.