ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Хорватський форвард поділився своїми думками про наступного суперника на ЧС-2022 у Катарі.

Нападник збірної Хорватії Бруно Петкович прокоментував майбутній півфінальний матч чемпіонату світу в Катарі проти Аргентини.

"У нас поки що немає конкретного плану щодо стримування Мессі. Зазвичай ми концентруємося на тому, щоб зупинити всю команду, а не одного гравця. Ми намагатимемося зупинити їх як команду.

Аргентина – це не лише Мессі. У їхньому складі є кілька відмінних футболістів. Ми маємо зупинити всю команду", – наводить слова Петковича Reuters.

Нагадаємо, матч Аргентина – Хорватія відбудеться у вівторок, 13 грудня, о 21:00 за київським часом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.