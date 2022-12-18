ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Французький форвард оформив дубль у фіналі ЧС-2022 проти Аргентини.

Наразі відбувається фінал чемпіонату світу в Катарі, в якому зустрічаються збірні Аргентини та Франції.

У цьому матчі оформленим дублем відзначився нападник збірної Франції Кіліан Мбаппе. Для Мбаппе це були 10 та 11 голи на чемпіонатах світу.

За інформацією OptaAnalyst, Мбаппе став наймолодшим автором десяти голів на чемпіонатах світу. Він це зробив у віці 23 років та 363 днів.

Попередній рекорд утримував німецький форвард Герд Мюллер, якому на момент десятого гола було 24 роки та 226 днів.

Також Мбаппе став автором першого дубля у фіналах чемпіонатів світу з часів Роналдо у 2002 році.

На Football.ua доступна текстова онлайн-трансляція матчу Аргентина – Франція.