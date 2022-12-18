ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Ще один рекорд мундіалів у скарбничку аргентинського форварда.

Наразі відбувається фінал чемпіонату світу в Катарі, в якому зустрічаються збірні Аргентини та Франції.

У цьому матчі результативним ударом відзначився нападник збірної Аргентини Ліонель Мессі, який реалізував пенальті у середині першого тайму.

За інформацією OptaJoe, 35-річний аргентинець став першим гравцем в історії, який зміг забити на груповому етапі, у 1/8 фіналу, у чвертьфіналі, півфіналі та фіналі одного чемпіонату світу.

На Football.ua доступна текстова онлайн-трансляція матчу Аргентина – Франція.