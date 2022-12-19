Легендарний ексфутболіст привітав Лео Мессі.
Гарі Лінекер, GETTY IMAGES
19 грудня 2022, 17:10
Легендарний форвард збірної Англії та футбольний експерт Гарі Лінекер привітав Лео Мессі з завоюванням кубку світу.
"Спостерігати за грою Ліонеля Мессі майже два десятиліття – справжня честь. Мить за миттю – чарівний футбол, наповнений дивовижною радістю.
У Мессі дар від футбольних богів. Так радий, що він підняв над головою головний трофей у нашому виді спорту. Вітаю, чемпіон" – написав Лінекер у своєму Твіттері.
18 грудня форвард збірної Аргентини став володарем Кубка світу: команда Ліонеля Скалоні обіграла Францію у фіналі ЧС-2022 за пенальті (3:3, 4:2 за пенальті). Це його 42-й трофей у кар'єрі.