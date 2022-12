Легендарний форвард збірної Англії та футбольний експерт Гарі Лінекер привітав Лео Мессі з завоюванням кубку світу.

"Спостерігати за грою Ліонеля Мессі майже два десятиліття – справжня честь. Мить за миттю – чарівний футбол, наповнений дивовижною радістю.

У Мессі дар від футбольних богів. Так радий, що він підняв над головою головний трофей у нашому виді спорту. Вітаю, чемпіон" – написав Лінекер у своєму Твіттері.

It’s been an absolute privilege to watch Lionel Messi for nearly 2 decades. Moment after moment of spellbinding, breathtakingly joyous football. He’s a gift from the footballing Gods. So pleased that he’s lifted the ultimate prize in our sport. Gracias y felicidades, campeón. pic.twitter.com/XTiZUcovLI