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Півзахисник Вольфсбурга та збірної Данії відновлюватиметься за індивідуальною програмою на батьківщині після втрати свідомості у товариському поєдинку.

Півзахисник Вольфсбурга та збірної Данії Крістіан Еріксен найближчим часом розпочне індивідуальний курс реабілітації після проблем зі здоров'ям, які виникли під час товариського матчу проти України.

Як повідомила пресслужба німецького клубу, 34-річний футболіст проходитиме відновлення у Данії. Таке рішення було ухвалене після розмови Еріксена з президентом Вольфсбурга Дітером Гекінгом. У клубі запевнили, що підтримують постійний контакт із гравцем та побажали йому якнайшвидшого повернення до повноцінних тренувань.

Нагадаємо, зустріч між збірними України та Данії була достроково перервана на 65-й хвилині після того, як Еріксену стало зле просто на полі. Данський хавбек схопився за груди, знепритомнів, після чого обидві команди негайно покликали медиків. Згодом футболіста евакуювали з поля бригада невідкладної допомоги.

Матч був завершений достроково за рахунку 2:1 на користь збірної Данії. Голами у зустрічі відзначилися Патрік Доргу, Йоакім Мегле та Віктор Циганков.