Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Football.ua разом з Rexona розповідає про найцікавіше, що трапилось в минулий ігровий день.

Матчі 1/16 фіналу чемпіонату світу добігли кінця. Попереду на нас чекають не менш цікаві поєдинки, але перевершити двобій Аргентини та Кабо-Верде буде важко. Також розповідаємо про нову сторінку в історії єгипетського футболу та черговий стабільний виступ збірної Колумбії.

Кабо-Верде ледь не шокувала Аргентину

Легкої прогулянки для Аргентини не сталось. Якщо хтось ще думав, що Кабо-Верде просто щастить, то достойної гри проти чинних чемпіонів світу має бути достатньо, щоб в усьому розібратися. Що цікаво, в екстратаймах зовсім не було відчуття, що переможний гол Аргентини — питання часу. Кабо-Верде хотів перемогти, а не дожити до серії пенальті. Напевно, саме за оце бажання перемагати без припаркованого автобуса, ця команда всім й полюбилась.

Звичайно, головним героєм вечора став Ліонель Мессі. На його рахунку гол та майже асист на Ромеро. створював більшість небезпечних моментів команди — поки до нього не доходив м'яч, команда Ліонеля Скалоні ніби не розуміла, як довести справи до удару.

Капітан аргентинців забив свій сьомий гол, повторивши особистий найкращий показник. До того ж він став першим гравцем в історії, який забив у восьми матчах мундіалів поспіль. Також Мессі став першою людиною, якщо його так можна назвати, яка зіграла 30 матчів на чемпіонатах світу. Думаєте, це все? Ні, Мессі тепер ще й лідер за кількістю результативних дій у плейоф мундіалів.

Хтось збирав рекорди, а хтось підписників. Возінья був настільки впевненим у собі, що двічі обігрував Лаутаро Мартінеса у своєму штрафному майданчику. Хотів це саме зробити й з Мессі, але цей хайлайт залишиться в його мріях. Що стосується прямих обов'язків, то 40-річний голкіпер був на висоті. Усюди, де він міг врятувати, він врятував. У підсумку, він третій воротар за кількістю сейвів на поточному турнірі, найпопулярніший голкіпер в Instagram (20.7 мільйонів підписників) та просто легенда.

Кабо-Верде створили одну з найяскравіших казок в історії чемпіонатів світу. До нових зустрічей, "Сині акули"!

Стабільна Колумбія

Чотири попередні гри проти команд з африканського континенту Колумбія виграла з мінімальною перевагою в рахунку. У матчі проти Гани "Кавники" забили перший гол вже на 14-й хвилині, але більше м'яч у ворота не ліз. Ті, хто в цей момент пішов спати, нічого не втратили. Попереду у колумбійців матч проти Швейцарії.

Австралійці добре тримались, але no Beach, no party

"Фараони" мали перевагу в першому таймі матчу проти Австралії й цілком могли забити більше одного м'яча, а на початку другої половини Омар Мармуш був просто зобов'язаний робити рахунок 2:0. У підсумку спрацювало давнє футбольне правило та австралійці встановили паритет.

Наприкінці основного часу Єгипет був знову близький до того, щоб забити, але воротар австралійців Біч був на висоті. Австралійці протрималися й в додатковий час, а заслуга Біча в цьому величезна. І що в цій ситуації правильно зробити? Так, замінити воротаря. Меттью Райян навіть не був близький до того, щоб відбити пенальті.

Тренер Єгипту Хоссам Хассан присвятив цю перемогу єгипетському та палестинському народам. Ось так. Нагороду MVP отримав Мохамед Салах, який результативними діями не відзначився. Звітуємо: Flashscore вважає так само.

Для збірної Єгипту це перша перемога на стадії плейоф чемпіонату світу в історії. Крім того, вони вперше зіграють у 1/8 фіналу за останні 92 року.

Досить бити у власні ворота!

На поточному чемпіонаті світу вже зафіксовано 14 голів у власні ворота. Одним із головних спонсорів цього неподобства є захисник збірної Єгипту Мохамед Хані — на його рахунку вже два автоголи. На щастя, серед справжніх спонсорів турніру все без сюрпризів: Rexona – офіційний спонсор чемпіонату світу з футболу 2026.

Хвилинка цікавої статистики

Возінья виконав дві вдалих спроби дриблінгу в матчі проти Аргентини. У Кріштіану Роналду на цьому чемпіонаті світу поки що нуль. Хвилинка цікавої статистики завершена.

В Африці більше не свято

До 1/16 фіналу пройшло дев'ять команд з Африки. Після цього заговорили про збільшення квот для африканців, але перший раунд плейоф розставив усе на свої місця. Африканських представників залишилось двоє — Марокко та Єгипет.

Гол дня

Тут без варіантів. Ми ще побачимо цей постріл в топ-10 найкращих голів чемпіонатів світу.

Момент дня

Коли Кабрал побіг шукати своїх близьких на трибуни. Він хотів розділити цей момент слави.

Сейв дня

Безумовно, це порятунок Біча наприкінці основного часу матчу проти Єгипту. Зазначимо, що наразі воротар збірної Австралії є найкращим серед усіх воротарів на чемпіонаті світу за показником голів, яким він запобіг.