Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 1/16 фіналу чемпіонату світу-2026, у якому зіграють Аргентина та Кабо-Верде.

Національні збірні Аргентини та Кабо-Верде зіграють матч 1/16 фіналу чемпіонату світу-2026 у Маямі.

Ліонель Скалоні, після перемоги над Йорданією (3:1), використав із перших хвилин Моліну, Ромеро, Ліссандро Мартінеса та Медіну в обороні, тоді як Де Пауль, Мак Аллістер, Енцо Фернандес та Альмада повернулись до півзахисту, а Мессі розташується в атаці.

Педру Бріту, на тлі нічиєї проти Саудівської Аравії (0:0), залучив до стартового складу Морейру та Сідні Лопеша Кабрала на фланги оборони, тоді як Ларос Дуарте та Жоване Кабрал гратимуть у півзахисті, а Да Кошта очолить напад.

Аргентина: Е. Мартінес — Моліна, Ромеро, Ліс. Мартінес, Медіна — Де Пауль, Мак Аллістер, Е. Фернандес, Альмада — Мессі, Лаут. Мартінес.

Запасні: Муссо, Рульї, Сенесі, Тальяфіко, Монтьєль, Отаменді, Паредес, Барко, Ло Чельсо, Паласіос, Н. Гонсалес, Х. Альварес, Сімеоне, Пас, Лопес.



Кабо-Верде: Возінья — Морейра, Лопеш, Боржеш, С. Л. Кабрал — К. Піна — Мендеш, Д. Дуарте, Л. Дуарте, Ж. Кабрал — Да Кошта.