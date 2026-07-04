Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 1/16 фіналу чемпіонату світу-2026, у якому зіграють Аргентина та Кабо-Верде.
Ліонель Мессі, Getty Images
04 липня 2026, 00:29
Національні збірні Аргентини та Кабо-Верде зіграють матч 1/16 фіналу чемпіонату світу-2026 у Маямі.
Ліонель Скалоні, після перемоги над Йорданією (3:1), використав із перших хвилин Моліну, Ромеро, Ліссандро Мартінеса та Медіну в обороні, тоді як Де Пауль, Мак Аллістер, Енцо Фернандес та Альмада повернулись до півзахисту, а Мессі розташується в атаці.
Педру Бріту, на тлі нічиєї проти Саудівської Аравії (0:0), залучив до стартового складу Морейру та Сідні Лопеша Кабрала на фланги оборони, тоді як Ларос Дуарте та Жоване Кабрал гратимуть у півзахисті, а Да Кошта очолить напад.
Аргентина: Е. Мартінес — Моліна, Ромеро, Ліс. Мартінес, Медіна — Де Пауль, Мак Аллістер, Е. Фернандес, Альмада — Мессі, Лаут. Мартінес.
Запасні: Муссо, Рульї, Сенесі, Тальяфіко, Монтьєль, Отаменді, Паредес, Барко, Ло Чельсо, Паласіос, Н. Гонсалес, Х. Альварес, Сімеоне, Пас, Лопес.
Запасні: Роза, душ Сантуш, Стопіра, Л. Кошта, В. Піна, Піреш, Паулу, Монтейру, Родрігеш, Я. Семеду, В. Семеду, Варела, Д. Беншимол, Лівраменто.
Кабо-Верде: Возінья — Морейра, Лопеш, Боржеш, С. Л. Кабрал — К. Піна — Мендеш, Д. Дуарте, Л. Дуарте, Ж. Кабрал — Да Кошта.
Гра Аргентина — Кабо-Верде почнеться о 01:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією
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