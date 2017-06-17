Кубок Конфедераций

Хозяева турнира не испытали проблем в матче с новозеландцами, забив два безответных мяча (2:0).

В матче-открытии Кубка конфедераций встречались хозяева турнира в лице сборной России и чемпион Океании — Новая Зеландия, которая является абсолютным аутсайдером группы А. Как и сообщалось ранее в СМИ, на Санкт-Петербург Арене (как и в предстоящих матчах на других стадионах) не было аншлага, виднелись тысячи свободных мест на трибунах.

Отчетный поединок оказался отнюдь не равным, поскольку подопечные Черчесова явно превосходили своих оппонентов. Уже на 3-й минуте встречи Головин нанес опасный удар из-за пределов штрафной, но блиставший сегодня Маринович в красивом прыжке перевел мяч на угловой. Еще чуть позднее игровой снаряд вовсе угодил в штангу после удара головой от Васина, а еще через 2 минуты Смит был вынужден выносить мяч с линии ворот после удара Полоза.

После этой серии опасных моментов новозеландцы сумели отвести угрозу от своих ворот, но и не были близки к тому, чтобы угрожать владениям Акинфеева, которому пришлось серьезно вступать в игру лишь под занавес встречи. Тем не менее, подопечным Черчесова все же удалось открыть счет — на 31-й минуте Полоз получил пас от Ерохина и в касание сделал скидку на Глушакова — Денис перебросил выбежавшего на перехват Мариновича, мяч попал в штангу и от Боксолла влетел в сетку ворот — 1:0.

До ухода на перерыв россияне уверенно контролировали мяч, имея лишь один шанс удвоить счет, когда Смолов наносил обводящий удар по воротам в стиле Тьерри Анри, но не смог попасть в створ. Соперники ушли на перерыв при минимальном перевесе сборной России.

С самого начала второй половины встречи россияне продолжали оказывать давление на ворота новозеландцев. Несколько отличных моментов имел Полоз, но Маринович то и дело в блестящем стиле справлялся с ударами Дмитрия, которого активно снабжал точными передачами Александр Самедов, проведший отличный матч. Мог забивать и Ерохин в одном из эпизодов, когда голкипер "всех в белом" совершил сэйв, но тот смог отбить и этот удар.

Россия все же смогла удвоить счет — на 69-й минуте Смолов получил мяч в центре поля, протащил его поближе к штрафной площади и отпасовал правее на Самедова, который прострелил на линию вратарской, откуда тот же Смолов спокойно катнул мяч в сетку ворот Мариновича — 2:0.

Подопечные Хадсона могли сократить счет на 78-й минуте, когда сначала Томас наносил опасный удар из-за пределов штрафной, который парировал Акинфеев, а затем после подачи с углового головой пробивал Смит, но Жирков вынес мяч с линии ворот. Россияне спокойно довели матч до финального свистка Вильмара Рольдана, уверенно контролируя мяч.

Подопечные Станислава Черчесова одержали первую победу на турнире и возглавили группу А, показав довольно содержательный футбол в центре поля и атаке, но стоит учесть уровень их сегодняшнего соперника, которого они обязаны были обыгрывать. А тренер сборной Новой Зеландии Энтони Хадсон, который в своем интервью рассчитывал на одну победу в турнире, не смог ее одержать сегодня, а в следующих матчах против Португалии и Мексики это будет сделать куда сложнее.

В другом поединке в рамках 1-го тура в группе А завтра встретятся сборные Португалии и Мексики в 18:00.

Россия — Новая Зеландия 2:0

Голы: Боксолл, 31 (автогол), Смолов, 69

Россия: Акинфеев — Васин, Джикия, Кудряшов — Самедов, Ерохин (Тарасов, 77), Глушаков, Головин, Жирков — Смолов (Миранчук, 90), Полоз (Бухаров, 64)

Новая Зеландия: Маринович — Дюранте, Колви (Паттерсон, 83), Боксолл, Уинн — Рохас (Смелц, 71), Смит, Макглинчи, Томас — Вуд, Барбарусес (Туилома, 61)