Кубок Конфедераций

Подопечные Хуана Карлоса Осорио сравняли счет в компенсированное время, поделив пункты с действующим чемпионом Европы (2:2).

В рамках второго матча группы А Португалия должна была сразиться с Мексикой. Команда Сантуша считается главным фаворитом турнира, поэтому Зеленых ожидало очень тяжелое противостояние. Португальцы же должны были обыгрывать главного конкурента за первую строчку квартета, чтобы подтвердить свои амбициозные цели.

С первых минут поединка мексиканцы полностью завладели территориальным преимуществом и не выпускали действующего чемпиона Европы в атаку. Однако португальцы насытили центр поля и пройти их редуты можно было только посредством забросов, которые "съедали" высоченные защитники команды Сантуша. Чуть ли не первый адекватный подход номинальных хозяев завершился взятием ворот. Седрик отправлял мяч к чужим владениям после неудачного штрафного в исполнении Роналду, после чего игровой снаряд вернулся к Криштиану. Капитан португальцев неотразимо пробил в перекладину с левой ноги, а первым на добивании оказался Гомеш, который с угла штрафной отправил круглого в ворота. Чемпионы Европы успели отпраздновать гол, однако главный арбитр встречи воспользовался услугами видеоассистента и взятие ворот отменил из-за очевидного офсайда, который боковой судья не приметил — декоративные функции исполнял лайнсмен в этом моменте.

Сальседо к 30-й минуте игры чуть не срезал мяч в свои ворота, но Очоа достал круглого из под перекладины. А уже через несколько минут кипер Зеленых доставал игровой снаряд из ворот. Роналду подкараулил ошибку Сальседо, протащил мяч к чужой штрафной, но затянул с ударом. Тем не менее, Криштиану отдал шикарный пас на одинокого Куарежму — Рикарду уложил на замахе Очоа и покатил сферу в пустые ворота, 1:0. Мексиканцы долго с ответом не тянули — после флангового навеса от Хименеса Геррейру махнул мимо мяча, а Вела не решился бить и сделал навес на Эрнандеса — страйкер мексиканцев ударом головой расстрелял Патрисиу, 1:1. Больше команды ничем интересным в первом тайме не отметились, поэтому отдыхать ушли при равном счете.

Стартовые минуты второй половины игры остались за Трехцветными, но серьезно побеспокоить Патрисиу так и не вышло. Мексиканцы настойчиво бились об оборонительные построения номинальных хозяев, а португальцы ждали возможности в стремительной контратаке. Казалось, что в поединке голов больше не будет, но команды всего лишь оставили самое интересное на последние десять минут.

Спустя несколько мгновений после своего выхода на поле, Андре Силва пробивал головой после отличного навеса с левого фланга. Казалось, что мяч уже в сетке, но Очоа в шикарном прыжке вытащил круглого из угла ворот. Однако это лишь отсрочило изменение в счете на минуту. После прострела Мартинша мяч отскочил к Седрику, правый защитник Саутгемптона сразу же пробил, а игровой снаряд после рикошета нырнул в угол мексиканских ворот — Очоа был бессилен. Арбитр, кстати, снова прибегнул к помощи повтора, но ничего противозаконного найдено не было.

Уже ближе к 90-й минуте коллективы обменялись моментами Чичарито и Мартинша. И если Эрнандес не смог нанести удар из пределов штрафной, то Желсон пробил, но мяч прошел рядом со штангой. Как оказалось, этот упущенный момент дорого обошелся чемпионам Европы. Команда Осорио сравняла счет в уже компенсированное время встречи, когда после подачи с углового Морено выиграл "второй этаж" у Фонте и отправил круглого в сетку ворот Патрисиу.

Как итог, результативная ничья, которая подарила массу эмоций болельщикам — главное, чтобы этот поединок не стал самым зрелищным за весь турнир, ведь планка поставлена весьма высокая.

Артем Андросян, Football.ua

Португалия — Мексика 2:2

Голы: Куарежма, 34, Седрик, 86 — Чичарито, 42, Морено, 90+1

Португалия: Патрисиу — Седрик, Пепе, Фонте, Геррейру — Карвальо, Гомеш, Моутиньо (Адриен, 58) — Нани (Мартинш, 58), Роналду, Куарежма (А. Силва, 82)

Мексика: Очоа — Сальседо (Араухо, 67), Д. Рейес, Морено, Лайюн — Эррера, Джон. Дос Сантос, Гуардадо — Вела (Джов. Дос Сантос, 57), Чичарито, Хименес (Перальта, 79)

Предупреждения: Адриен, Гомеш — Гуардадо