Кубок Конфедераций

Представляем вашему вниманию видеообзор матча Кубка Конфедераций между сборными Мексики и России.

Подопечные Осорио смогли сломить сопротивление россиян, проигрывая по ходу матча, и оформили выход в плей-офф (2:1).

Мексика - Россия 2:1

Голы: Араухо, 30, Лосано, 52 — Самедов, 25

Мексика: Очоа — Араухо, Д. Рейес (Л. Рейес, 39), Морено, Лайюн — Джонатан Дос Сантос, Эррера, Гуардадо (Аланис, 70) — Вела (Акино, 46), Эрнандес, Лосано

Россия: Акинфеев — Джикия, Васин, Кудряшов — Самедов, Ерохин (Смольников, 70), Глушаков, Головин, Жирков — Смолов (Канунников, 78), Бухаров (Полоз, 64)

Предупреждения: Гуардадо, Аланис — Жирков, Кудряшов, Васин, Головин

Удаление: Жирков, 68 (вторая желтая карточка)