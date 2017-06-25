Кубок Конфедераций

Кубок конфедераций. Чили поделил очки с Австралией и вышел в полуфинал со второго места

Подопечные Пицци, проигрывая по ходу поединка против Соккеруз, сумели отыграться (1:1) и прошли в следующую стадию турнира.

Джексон Ирвин и Алексис Санчес, getty images

Отчет о матче читайте позже на нашем сайте. Чили — Австралия 1:1

Голы: Родригес, 67 — Троизи, 42 Чили: Браво — Исла, П. Диас, Хара, Мена — Сильва, Арангис (Эрнандес, 46), Фуэнсалида (Родригес, 46) — Видаль, Варгас (М. Диас, 82), Санчес Австралия: Райан — Р. Макгован, Сейнсбери (Райт, 72), Миллиган — Троизи, Луонго, Ирвин, Бехич — Кэхилл (Леки, 57), Крузе, Юрич (Макларен, 62) Предупреждения: Видаль, Эрнандес — Луонго, Троизи, Кэхилл, Бехич