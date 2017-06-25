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Чили — Австралия 1:1
Голы: Родригес, 67 — Троизи, 42

Чили: Браво — Исла, П. Диас, Хара, Мена — Сильва, Арангис (Эрнандес, 46), Фуэнсалида (Родригес, 46) — Видаль, Варгас (М. Диас, 82), Санчес

Австралия: Райан — Р. Макгован, Сейнсбери (Райт, 72), Миллиган — Троизи, Луонго, Ирвин, Бехич — Кэхилл (Леки, 57), Крузе, Юрич (Макларен, 62)

Предупреждения: Видаль, Эрнандес — Луонго, Троизи, Кэхилл, Бехич 