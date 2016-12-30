Англия

Английский арбитр Марк Клаттенбург не прочь в будущем поработать в Китае.

На днях появилась информация, что представители китайской Лиги хотят видеть у себя Клаттенбурга. Англичанину обещали, как и положено в китайском футболе, очень крупные гонорары за работу.

"У меня нет предложения на столе, но, если бы оно поступило, я бы его рассмотрел", — цитирует Клаттенбурга BBC.

"Китай хочет стать крупным игроком в ближайшее время. Очень важно, чтобы в их чемпионате работали качественные судьи".

"Мне нравится работать в Англии и Европе, ведь у меня есть контракт с АПЛ. Но нужно смотреть вперед", — отметил Марк.

Отметим, что Клаттенбургу сейчас 41 год. В АПЛ он работает с 2004 года, отсудив там уже 386 матчей.

В этом году он отсудил финалы Кубка Англии, Лиги чемпионов и Евро-2016.