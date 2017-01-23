Англия

Футбольная ассоциация может дисквалифицировать менеджера Арсенала Арсена Венгера на несколько матчей, если его толчки арбитра Энтони Тейлора попали в отчет о матче.

Вчера Арсенал обыграл Бернли 2:1. Уже в добавленное ко второму тайму время, при счете 1:0 в пользу Канониров, Бернли получил право на пенальти. Венгер настолько бурно отреагировал на это, что получил красную карточку от Джона Мосса.

Венгер остался в тоннеле, чтобы досмотреть матч, однако 4-й арбитр Энтони Тейлор приказал французу уйти в подтрибунное помещение. Арсен дважды толкнул Тейлора, пока стюарды его не успокоили.

"Я думал, я могу посмотреть пенальти из туннеля. Сожалею обо всем. Мне следовало закрыть рот и уходить. Приношу извинения за свое поведение", — заявил Венгер после матча.

"Послушайте, я не сделал ничего плохого. Я говорил то, что в футболе слышно на каждом матче. В 9 из 10 случаев тебя за это на трибуны не отправляют".

"Мне нужно было вообще заткнуться. Я был довольно спокоен весь матч, даже больше, чем обычно. Но в последние 2-3 минуты… Я об этом очень сожалею, лучше не затрагивать эту тему".

Главным фактором при определении срока дисквалификации француза станет то, зафиксировал ли отчет рефери о матча насилие со стороны Венгера по отношению к 4-му арбитру.